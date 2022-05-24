Киев, 24 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Законопроект о праве украинских офицеров расстреливать дезертиров не будет рассмотрен Верховной радой Украины. Об этом сообщил один из подписантов инициативы депутат от партии «Слуга народа» Александр Бакумов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Проект закона внесла депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Документ предлагал разрешить украинским офицерам убивать солдат, которые самовольно покинули позиции и отказались выполнять приказ.

Депутат Бакумов пояснил, что законопроект не будет рассмотрен Верховной радой, его отзовут.