Законопроект о расстреле украинских дезертиров отзовут из Рады
Киев, 24 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Законопроект о праве украинских офицеров расстреливать дезертиров не будет рассмотрен Верховной радой Украины. Об этом сообщил один из подписантов инициативы депутат от партии «Слуга народа» Александр Бакумов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Рада
Проект закона внесла депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Документ предлагал разрешить украинским офицерам убивать солдат, которые самовольно покинули позиции и отказались выполнять приказ.
Депутат Бакумов пояснил, что законопроект не будет рассмотрен Верховной радой, его отзовут.