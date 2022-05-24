Москва, 24 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Ежедневно в повседневной жизни 41% жителей России придерживаются высокой физической активности, умеренной — 45%. Считают, что их ежедневная активность низкая 13%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Александр Родченко. Утренняя зарядка

Преимущественно активный образ жизни ведут молодые люди 25–34 лет (55%), мужчины — 48% против 35% среди женщин и жители сел — 48% против 39% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Люди старшего поколения и женщины чаще поддерживают умеренную физическую активность — 52% и 48% соответственно. Недостаток ежедневной активности испытывает каждый пятый в возрасте старше 60 лет (22%).

Опрос по телефону проведён 17 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьёт тревогу: в XXI веке физическая активность людей всего мира продолжает падать.

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