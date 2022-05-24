Москва, 24 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Дивизион 14-й механизированной бригады ВСУ и склад снарядов для гаубиц американского производства уничтожены российскими высокоточными ракетами воздушного базирования в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 24 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также российские войска уничтожили шесть складов боеприпасов в районах Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.

«В том числе (поражен) один крупный склад снарядов калибра 155 мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Горловки и Железной Балки.