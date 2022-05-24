Чебоксары, 24 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Чебоксарах впервые пройдет «Ярмарка самозанятых». Мероприятие организуется центром «Мой бизнес» для популяризации института самозанятости в Чувашии и поддержки этой категории предпринимателей через предоставление дополнительных площадок продвижения услуг и продукции собственного производства, сообщает мэрия Чебоксар.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглый стол, посвящённый поддержке самозанятых граждан России, в пресс-центре ИА REGNUM

Для самозанятых участие в ярмарке абсолютно бесплатно. Для участия необходимо быть зарегистрированным на территории Чувашии действующим самозанятым и заполнить соответствующую заявку.

Ярмарка состоится 28 мая в ТРЦ «Каскад» с 13 до 17 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 апреля 2022 года число самозанятых в Москве достигло 971,8 тысячи человек.

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