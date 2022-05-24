Кострома, , 14:51 — REGNUM Заместители губернатора Костромской области опубликовали декларации за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Костромской области © Наталья Диева

Переезд в Москву положительно сказался на благосостоянии Марата Хасанова — помощника главы региона по взаимодействию с федеральными органами власти. Он увеличил доход более чем в 2 раза — до 4,5 млн рублей. Из декларации ясно, что Хасанов сменил квартиру и приобрёл ценные бумаги. Взамен квартиры площадью 51,3 кв метра он купил жилплощадь на 42,4 кв метра. Для этого ему пришлось взять ипотеку и задействовать собственные накопления.

Самый состоятельный заместитель по итогам 2020 года — Алексей Афанасьев увеличил доход на 658 тысяч рублей — до 3,8 млн рублей. Список автомобилей и недвижимости остался без изменений. Вдвоём с супругой управленец пользуется садовым домом и гаражом, владеет 10 сотками земли, квартирой на 43 кв метра, автомобилями Skoda Yeti и Skoda Fabia.

Елена Журина, сменившая Ольгу Ерёмину на должности заместителя по социальным вопросам, задекларировала 1,5 млн рублей. Для сравнения, доход Ерёминой до перемещения в Крым составлял 2,8 млн рублей. Стоит отметить, что большую часть года Журина работала директором департамента труда и социальной защиты населения. Супруг чиновницы — глава Костромы Юрий Журин также был финансово стабилен. За 2021 год он заработал 2,6 млн рублей.

Павел Бабчук и Денис Гальцев задекларировали по 2,8 млн рублей. При этом жена зама по безопасности купила квартиру площадью 123 квадратных метра. Помощник губернатора по ЖКХ Игорь Малякин снизил доход на 110 тысяч рублей (до 2,6 млн рублей), но вместе с супругой приобрёл квартиру площадью 60 кв метров. Главный экономист региона Юрий Маков заработал 2,9 млн рублей. Его супруга задекларировала 10 рублей 26 копеек против 12 тысяч 650 рублей в 2020 году, но продолжила владеть 4 земельными участками на 22 сотки, жилым домом, квартирой и гаражом.

Ранее ИА REGNUM писало о доходах губернатора Сергея Ситникова. Они сопоставимы с заработком его заместителей и по итогам 2021 года составили 3,3 млн рублей.

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