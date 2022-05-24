Новосибирск, 24 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить документы о снятии режима повышенной готовности, введённый ранее из-за проблем с вывозом мусора. Он действовал с 23 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

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При этом он подчеркнул, что необходимо следить за вывозом мусора и рекомендовал начальнику департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрию Перязеву взять процесс на личный контроль, сообщили «Новосибирские новости».

Отметим, что по словам Перязева ситуация с вывозом мусора в Новосибирске нормализовалась, число жалоб на переполненные мусорные площадки снизилось.