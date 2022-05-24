Магас, 24 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Ингушетии все пункты проведения ЕГЭ оборудовали устройствами подавления сигнала сотовой. Кроме того, для обеспечения объективности в ходе сдачи экзамена во всех пунктах установлены IP-камеры. Об этом рассказала министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Мы обновили системы видеонаблюдения во всех девяти пунктах проведения экзаменов, установили IP-камеры, отличающиеся высоким качеством изображения и широким углом обзора, позволяющие охватить всю аудиторию», — приводит слова министра пресс-служба правительства.

Основной этап ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 2 июля. На сдачу итогового госэкзамена записались 2463 человека, из которых 1987 — выпускники текущего года и 85окончивших школу раньше.

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