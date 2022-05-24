Кострома, , 14:24 — REGNUM Костромской государственный университет планирует отремонтировать принадлежащие ему общежития до конца 2024 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе вуза.

Общежитие КГУ на Щемиловке

Речь идёт о четырёх корпусах, расположенных на улицах Щемиловка, Лагерная, в также в микрорайоне Малышково. В них проживают около 1800 студентов.

«В каждом общежитии свой круг проблем. Где-то первоочередным является ремонт крыши, где-то важны санузлы, замена оконных блоков, капитальный ремонт стен. После этого в корпусах будет произведён косметический ремонт. В случае, если останутся средства, в общежития закупят новую бытовую технику», — рассказала пресс-секретарь образовательного учреждения Марина Чечушкина.

Университет получил на эти цели 30 миллионов рублей. Возможно, финансирование будет расширено. Ремонт в корпусах будет производиться поочерёдно, в зависимости от приоритетности и масштаба работ.

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