Кострома, 24 мая 2022, 14:24 — REGNUM Костромской государственный университет планирует отремонтировать принадлежащие ему общежития до конца 2024 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе вуза.
Речь идёт о четырёх корпусах, расположенных на улицах Щемиловка, Лагерная, в также в микрорайоне Малышково. В них проживают около 1800 студентов.
Университет получил на эти цели 30 миллионов рублей. Возможно, финансирование будет расширено. Ремонт в корпусах будет производиться поочерёдно, в зависимости от приоритетности и масштаба работ.
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