Ереван, 24 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Переговоры Еревана и Баку о проезде граждан Азербайджана в Нахичевань по армянской территории ведутся с учётом международных норм. Об этом 24 мая заявил депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян.

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Он прокомментировал недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что он якобы договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном об открытии «Зангезурского коридора». Баку предполагает, что это будет маршрут по армянской территории, где свободно смогут перемещаться азербайджанские граждане.

«Функционирование дороги предполагает процедуры паспортного контроля, таможенного контроля и все остальные атрибуты, прописанные в международном праве. И всё это будет происходить на паритетной основе», — сказал Егоян.

Он добавил, что в ответ граждане Армении смогут сокращать путь между Ереваном и Мегри, проезжая по территории Нахичевани. Депутат отметил, что Алиев может называть проезд по Армении «как угодно». Егоян также предложил ввести термин «Нахичеванский коридор».

Напомним, переговоры Алиева и Пашиняна, прошедшие 22 мая в Брюсселе, негативно восприняли в оппозиции Армении. 24 мая сторонники отставки Пашиняна обвинили его в «предательстве» и примерно на два часа в знак протеста заблокировали входы в МИД Армении.