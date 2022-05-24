Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург прибыли тюбинги для обделки наклонного хода новой станции метрополитена «Путиловская», которая станет частью шестой (коричневой) линии, сообщили 24 мая ИА REGNUM в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС).

пресс-служба МССС Тюбинги для обделки наклонного хода метро «Путиловская»

Метростроители приступили к сборке чугунных колец эскалаторного наклонного хода будущей станции Красносельско-Калининской линии. Всего потребуется установить более 130 колец. Одна такая конструкция диаметром 10 метров состоит из 20 тюбингов и весит 20 тонн.

«При этом замороженные грунты разрабатываются вручную четырьмя проходческими бригадами по скользящему графику непрерывно. Компания планирует полностью завершить монтажные работы в наклонном ходе «Путиловской» зимой 2023 года», — добавили в пресс-службе МССС.

Напомним, ввод станции в эксплуатацию намечен на 2024 год. «Путиловская» станет пересадочным узлом на действующую станцию красной ветки «Кировский завод».