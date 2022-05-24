Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Возвращенный в эксплуатацию после капремонта скоростной поезд «Невский экспресс» по маршруту Санкт-Петербург — Москва и обратно будет ходить по обновлённому расписанию. Кроме того, пассажиры первого класса в этом поезде будут получать питание, дорожный набор, печатную продукцию и плед. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Rzd.ru «Невский экспресс»

«Невский экспресс» с 1 июня 2022 года будет ходить по новому расписанию. Поезда будут доставлять пассажиров четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Из Петербурга состав отправится в 6:50 с прибытием в столицу в 10:52, а обратный рейс состоится в 19:40 и прибудет в Северную столицу в 23:44.

В составе «Невского экспресса» имеются все необходимые условия, в том числе биотуалеты и кондиционеры. Для маломобильных пассажиров и сопровождающих есть отдельный вагон.

Напомним, что «Невский экспресс» в пути развивает скорость до 200 км/ч. В прошлом году движение этих поездов приостановили из-за необходимости ремонта. Однако в конце апреля 2022 года уже состоялись первые рейсы после перерыва.