Донецк, 24 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Горловки и Железной Балки. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:00 был открыт огонь с украинских позиций в населённом пункте Нелеповка. Оттуда по городу Горловка выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

В 11:05 из посёлка Новгородское обстреляна Железная Балка. Выпущено девять мину калибром 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины открыли огонь с применением РСЗО «Град» по городу Ясиноватая.