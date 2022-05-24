Москва, 24 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. На данный момент в России среди заразивших коронавирусной инфекцией 97,2% приходится на долю штамма «Омикрон». Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

«По актуальным данным к геноварианту Omicron отнесены 97,2% (BA.2 — 86,7%, BA.1 — 10,5%) от общего количества сиквенсов, к геноварианту Дельта – 0,4%, к другим геновариантам или не определены – 2,4%», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по итогам 20-й недели 2022 года в России выявлено 32 772 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составляет 22,33 случая на 100 тыс. населения и это «на 2,0% выше, чем на прошлой неделе и на 14,2% ниже, чем в среднем за последние четыре недели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки были госпитализированы 2466 человек с COVID-19 и было выявлено в общей сложности 3785 случаев заражения коронавирусом.