Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об освобождении Максима Соколова от государственной должности вице-губернатора Санкт-Петербурга. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов

Официальное увольнение Соколова из правительства Петербурга произошло уже после того, как он был утвержден в новой должности в Самарской области.

Напомним, бывший министр транспорта РФ и теперь уже бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов стал президентом концерна «АвтоВАЗ». Его вступление в должность состоялось 23 мая.

В должности вице-губернатора, отвечавшего за транспортную и инвестиционную сферу, Соколов проработал с 2019 года.