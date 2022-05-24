Стокгольм, 24 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. 23 мая в правительстве Швеции объявили о том, что принято решение о дополнительных военных поставках официальному Киеву. Однако, о чем именно идет речь, шведские власти отказались говорить. Об этом 24 мая написала газета SvD.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

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«В течение марта и апреля правительство приняло решение о дополнительной военной поддержке Украины в дополнение к помощи, ранее одобренной риксдагом и правительством. Помощь охватывает избыточный материал, поэтому решение может принимать только правительство. Данная помощь подпадает под требования о соблюдении секретности, и это пока комментироваться не будет. Соблюдение секретности необходимо, в том числе для того, чтобы помощь прибыла и могла быть использована вооруженными силами Украины», — говорится на сайте правительства Швеции.

«Если посмотреть на это немного цинично, то это выгодно политически. Критиковать оказание помощи будет сложнее, если никто не будет знать, что именно это за помощь», — прокомментировал в интервью SvD доцент кафедры военных наук Шведского колледжа национальной обороны Илмари Кайхкё.