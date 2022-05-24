Москва, 24 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Российский музыкант Сергей Шнуров раскрыл подробности своего нынешнего общения с журналисткой Ксенией Собчак. Об этом пишет портал StarHit 24 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Известно, что в последние годы знаменитости активно критикуют и оскорбляют друг друга в соцсетях, однако, как признался Шнуров, он положительно относится к журналистке: «Я с ней не ссорился. Она со мной ссорится, я — нет. Я к ней очень хорошо отношусь». К слову, ещё в начале 2022 года певец выпустил песню «Шмарафон», в которой высмеял Собчак.

Напомним, что в феврале 2022 года Сергей Шнуров вместе со своей группой «Ленинград» представил композицию «Шмарафон». В работе артист сравнил Ксению Собчак со «старой лошадью», а также затронул личность её сына.