В Швеции лидера «Либералов» заподозрили в коррупции
Стокгольм, 24 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. На протяжении многих лет Йохан Персон, который недавно стал лидером «Либералов», выступал за увеличение численности охранников, патрулирующих улицы городов Швеции. 24 мая газета Aftonbladet смогла установить, что политик имеет собственные интересы в данном вопросе.
Так, пишут журналисты, лидер партии владеет примерно десятью процентами компании KB18, которая управляет несколькими другими фирмами. Одна из них, охранная компания Securus, занимается обучением и наймом охранников.
«Йохан Персон является партнером компании, но не более того. С тех пор, как он прекратил выполнение своих обязанностей у нас, он всецело сосредоточился на работе в риксдаге, а не в KB18», — заявил в интервью Aftonbladet председатель правления KB18 Соломон Бекеле.
Перед публикацией материала издание обратилось к Персону за интервью, но он отказался. В письменном комментарии он написал следующее:
«Я горжусь своим предыдущим опытом в качестве предпринимателя и убежден, что это преимущество в работе по выработке новой политики. С тех пор, как я вернулся в политику, я являюсь неактивным совладельцем КБ18 без какой-либо роли ни в правлении, ни в непосредственной работе».