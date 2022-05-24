Стокгольм, 24 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. На протяжении многих лет Йохан Персон, который недавно стал лидером «Либералов», выступал за увеличение численности охранников, патрулирующих улицы городов Швеции. 24 мая газета Aftonbladet смогла установить, что политик имеет собственные интересы в данном вопросе.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

Так, пишут журналисты, лидер партии владеет примерно десятью процентами компании KB18, которая управляет несколькими другими фирмами. Одна из них, охранная компания Securus, занимается обучением и наймом охранников.

«Йохан Персон является партнером компании, но не более того. С тех пор, как он прекратил выполнение своих обязанностей у нас, он всецело сосредоточился на работе в риксдаге, а не в KB18», — заявил в интервью Aftonbladet председатель правления KB18 Соломон Бекеле.

Перед публикацией материала издание обратилось к Персону за интервью, но он отказался. В письменном комментарии он написал следующее:

«Я горжусь своим предыдущим опытом в качестве предпринимателя и убежден, что это преимущество в работе по выработке новой политики. С тех пор, как я вернулся в политику, я являюсь неактивным совладельцем КБ18 без какой-либо роли ни в правлении, ни в непосредственной работе».