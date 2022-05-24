Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. На Камчатке в единственном питомнике восстановили теплицу, в которой будут выращивать каменную берёзу, хвойные и лиственные культуры. Саженцы будут использовать для лесовосстановления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

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Питомник был создан в 1988 году. Руководство КГАУ «Охрана камчатских лесов» приняло решение восстановить теплицу. Для выращивания устойчивых к заболеваниям лесных насаждений и сохранения генофонда основных лесообразующих пород Камчатки ученые рекомендовали к высадке саженцы из местных семян.

Ели и каменные берёзы пробудут в теплице год, а лиственные культуры — два.

На Камчатке планируют восстановить более 200 га лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области план мероприятий по искусственному лесовосстановлению выполнен на 101,2%. В регионе высадили 253,6 гектаров леса, из них в рамках нацпроекта «Экология» работы проведены на площади более 70 гектаров.