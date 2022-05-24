Уфа, 24 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Собранные средства от концерта творческих коллективов Башкирии и Татарии будут направлены в поддержку Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Василий Иванов ИА REGNUM Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск

Сообщается, что концерт мастеров искусств Башкирии и Татарии «Беҙ бергә — Мы вместе» состоится 25 мая в государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе.

«Все собранные средства будут направлены в поддержку Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — сообщает пресс-служба.

В программе примут участие популярные звезды башкирской и татарской эстрады: народная артистка Башкирии, заслуженная артистка ТатарииГузель Уразова, народный артист БашкирииРустам Гиззатуллин, народные артисты ТатарииЗайнаб Фархетдинова иЗуфар Билалов, заслуженный артист Башкирии и ТатарииElvin Grey, заслуженный артист ТатарииРаяз Фасихов, заслуженный артист БашкирииZAINETDIN, этно-группа «Аргымак», башкирская рок-группа «Дервиш-Хан», лауреаты международных музыкальных конкурсовРафис Сирусин, Илнат Фархуллин иАльфия Нигматуллина.