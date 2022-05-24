Мадрид, 24 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия примут участие в саммите Североатлантчиеского альянса на уровне глав стран и правительств в июне в Мадриде. Об этом 24 мая заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Так, Санчес утвердительно ответил на вопрос о присутствии указанных стран на встрече в Мадриде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс не является оборонительным блоком, и вхождение в него означает передачу части суверенитета американским властям.

Читайте также: В Совбезе РФ напомнили Швеции и Финляндии об ответе на их вступление в НАТО