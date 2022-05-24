Симферополь, 24 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Ещё восемь пациентов с COVID-19 поступили в стационары Республики Крым, данные за сутки опубликованы 24 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 23 мая, сообщалось о госпитализации 11 жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом — на четыре случая больше, чем сутками ранее. Выписан с выздоровлением после ковида ещё 71 человек, зафиксирована смерть двух пациентов.

С начала пандемии в Крыму было официально зарегистрировано 182 796 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 175 607 пациентов, скончались 5 277 человек.