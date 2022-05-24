Стокгольм, 24 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Возле здания Полиции Швеции в Арланде образовалась очередь из граждан, ожидающих получения временного паспорта. Отделение заканчивает работать в 14:00 по местному времени, но около дюжины людей остаются ждать, чтобы не потерять место в очереди. Об этом 24 мая сообщил телеканал SVT.

Der under Smurf Шведский паспорт

Отмечается, что многие из ожидающих днем и ночью граждане намерены совершить заграничный перелет, для чего им нужен хотя бы временный паспорт, который действует 72 часа.

«Сегодня утром здесь ждало около семидесяти человек, а они в день могут выдавать только 60 паспортов», — поделилась с журналистами Кэролайн Сандер, которая осталась ночевать возле здания полиции.

Как пишут журналисты, в ночь на 24 мая возле здания полиции остались порядка 20 человек.