Донецк, 24 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины открыли огонь с применением РСЗО «Град» по городу Ясиноватая. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

В 11:40 с позиций в Авдеевке боевики обстреляли город Ясиноватая. Для атаки использовалась установка БМ-21 «Град», из неё выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Кировского района Донецка.