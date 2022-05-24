Москва, , 12:21 — REGNUM Российские компании начали избавляться от IT-специалистов украинского происхождения. Как предположил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин, такое негласное требование идёт от государственных заказчиков, с которыми работают компании.

Информационные технологии Иван Шилов, ИА REGNUM

Также сообщает РБК, украинских специалистов либо сокращают, либо переводят на более низкие должности. Прежде всего, это касается сотрудников с доступом к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры. Бегтин добавил, что службы внутренней безопасности фирм «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины».

«Текущая ситуация довольно противоречивая. С одной стороны, в России наблюдается дефицит ИТ-специалистов, с другой — есть риски в виде диверсий, которые уже происходят в компаниях», — отметил Бегтин.

Он также добавил, что помимо гражданства, есть ещё ряд критериев, которые могут повлиять на потенциальные диверсии внутри компании: «работа иностранных спецслужб, вопрос политических убеждений сотрудника, наличие родственников на Украине».

Глава организации отметил, что в России украинских IT-специалистов было не так много и «чаще всего они работали на аутсорсе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российские власти сделали всё, чтобы отечественные IT-специалисты остались в России, даже имея предложения из других стран. Он напомнил, что российские власти ввели беспрецедентные меры поддержки IT-специалистов и компаний, чтобы в этот трудный для РФ период они не уезжали за границу.

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