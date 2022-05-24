Стокгольм, 24 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Правительство Швеции хочет резко сократить число волков, обитающих в стране. Сегодня в Швеции насчитывается около 400 волков, но их популяция должна быть намного ниже этого уровня. Об этом 24 мая заявила министр сельского хозяйства Швеции Анна-Карен Сетерберг в интервью телеканалу SVT.

Волк

25 мая правительство Швеции в очередной раз обратится к Шведскому агентству по охране окружающей среды с просьбой рассчитать, сколько волков должно проживать в Швеции.

В настоящее время во всех северных странах насчитывается 480 особей, из которых около 400 обитают в Швеции. На прошлой неделе парламентские партии сошлись во мнении, что в Швеции число волков не должно превышать 230 особей.

В интервью SVT министр Сетерберг призналась, что сегодня результаты контроля над популяцией волков кажутся «непредсказуемыми».