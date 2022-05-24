Джакарта, , 12:20 — REGNUM Национальная полиция Индонезии направит 2834 сотрудника для обеспечения безопасности саммита G20 на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийская полиция Polri.go.id

«Мы укрепляем ряды полиции Бали. В общей сложности 2834 человека будут задействованы в обеспечении безопасности», — говорится в заявлении национальной полиции.

Безопасность международного мероприятия также будет обеспечена при содействии главного управления национальной полиции.

Индонезия в качестве председателя G20 прошла процесс передачи полномочий на саммите в Риме (Италия) в октябре 2021 года. Саммит G20 пройдет на Бали 30–31 октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия высоко оценила желание Японии обсудить инициативу Asia Japan Investing for Future Initiative для развития экономики региона.

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