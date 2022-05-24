Стокгольм, , 12:21 — REGNUM 23 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в интервью телеканалу SVT, что ее страна и Финляндия в настоящее время ведут переговоры с Турцией по поводу возражений Анкары против возможного вступления обеих стран в НАТО.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон Frankie Fouganthin

Андерссон подчеркнула, что Швеция должна разобраться со спорными вопросами в отношениях между Анкарой и Стокгольмом, не идя при этом на компромисс во внешнеполитической линии.

«Конечно, мы знали, что со стороны Турции есть возражения, поэтому мы подошли к этому рационально. Дело также в том, что при таких процессах, как подача заявок, всем известно, что в моменте будут возникать некоторые препятствия. Сейчас у нас ведется диалог с Турцией», — заявила Андерссон.

Премьер-министр Швеции также назвала «хорошими» прошедшие переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавив, что консультации будут продолжаться «на разных уровнях».

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