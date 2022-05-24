Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В школах нескольких регионов России боевики националистических батальонов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили теракты. Об этом сообщил задержанный спецслужбами вербовщик националистических бандформирований из Мариуполя Артём К.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Вместе с ещё одним участником бандформирований задержанный согласился отправиться в Москву и за деньги устроить теракты в школах Татарии и Перми. Боевики должны были выдать им оружие и научить делать коктейли Молотова.

«Мы должны были снять либо квартиру, либо комнату. Человек должен был дать оружие выйти на связь во «ВКонтакте». В конце месяца Влад на связь не вышел, и я его долго не видел. 24 февраля началась спецоперация, и до этого времени он не отвечал и не писал ничего. Влад на связь так и не вышел, я его не видел, о нём ничего не слышал до сих пор», — сказал К. в интервью ГТРК «Дон-ТР».