Томск, , 12:19 — REGNUM В апреле 2022 года в Томской области годовая инфляция ускорилась по сравнению с мартом на 2,11 п. п. и составила 19,33%. Как сообщили ИА REGNUM в Центральном банке РФ, это соответствует значению по Сибирскому федеральному округу (19,35%) и превышает общероссийский уровень (17,83%).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ЦБ РФ, на ускорение инфляции в Томской области в основном повлияли рост затрат производителей и поставщиков на сырьё и логистику, ограничения на импорт ряда товаров в условиях санкций.

Что касается продовольственных товаров, годовой прирост цен в апреле увеличился до 21,78% (рост на 3,92 п. п. по сравнению с мартом).

К ускорению роста цен на мясные полуфабрикаты, сосиски, сардельки, вареную и полукопчёную колбасу привели ослабление рубля и перестройка логистических цепочек. Из-за этого возросли расходы производителей мясной продукции на импортные ингредиенты и обслуживание оборудования.

Кондитерские изделия дорожали из-за нарушения цепочек поставок сырья. ускорился рост цен и на муку и макаронные изделия. Это произошло из-за повышения издержек на упаковку и тару для перевозки продукции.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в апреле по сравнению с мартом увеличился на 0,25 п. п. и составил 20,66%. Годовой прирост цен на услуги в апреле составил 13,89%, ускорившись по сравнению с мартом на 2,50 п. п.

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