Донецк, , 12:18 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

В представительстве рассказали об атаке, которую совершили украинские войска с позиций в Красногоровке. В 11:05 был открыт огонь по Кировскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Пантелеймоновки.