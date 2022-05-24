Донецк, 24 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В представительстве рассказали об атаке, которую совершили украинские войска с позиций в Красногоровке. В 11:05 был открыт огонь по Кировскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Пантелеймоновки.