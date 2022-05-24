Череповец, Вологодская область, 24 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Авиакомпания «Северсталь» введет дополнительный рейс между Череповцом в Калининградом.

Yarregion.ru Самолет

«С 21 июня мы вводим дополнительный рейс по вторникам. Рейсы в Калининград и обратно будут осуществляться 3 раза в неделю: вторник, четверг и воскресенье», — говорится в сообщении авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения полётов на юге России продлён до 31 мая.