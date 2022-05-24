Вашингтон, 24 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вошёл в рейтинг ста самых влиятельных людей по версии журнала Time.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Известно, что новый президент Южной Кореи, инаугурация которого состоялась две недели назад, вошел в рейтинг в категории «Лидеры».

В статье, опубликованной на сайте журнала, говорится, что Юн Сок Ёль, будучи бывшим прокурором, практически не имеющим опыта во внешней политике, решил принять вызов по разрешению северокорейской ядерной проблемы.

«В ходе предвыборной компании Юн из консервативной партии «Сила народа» призвал к более жестким мерам в отношении северного соседа в отличие от его предшественника, который настаивал на более тесном взаимодействии с КНДР», — говорится в журнале.

В категории «Титаны» в список вошёл южнокорейский режиссёр Хон Дон Хёк, снявший сериал «Игра в кальмара».

Издание отмечает, что режиссёр умеет создать историю, в которой все действия персонажей выглядят очень естественно.

Журнал Time публикует свой рейтинг с 2004 года. В категории «Лидеры» в 2013 году в него входила тогдашний президент Южной Кореи Пак Кын Хе, а в 2018 году — Мун Чжэ Ин.