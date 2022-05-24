Лондон, , 15:11 — REGNUM За последнее десятилетие в Европе резко возросло загрязнение свежих фруктов наиболее опасными пестицидами. Такие результаты девятилетнего исследования 24 мая опубликовала британская газета Guardian.

Фрукты Pxhere.com

В трети яблок и половине ежевики обнаружены остатки наиболее токсичных категорий пестицидов, часть которых связана с такими заболеваниями, как рак, болезни сердца и врожденные уродства.

Остатки пестицидов в плодах киви выросли с 4% в 2011 году до 32% в 2019 году, загрязнение вишни также увеличилось более чем в два раза — с 22% до 50% за тот же период.

В целом, анализ почти 100 000 образцов популярных фруктов, выращиваемых в Европе, выявил рост загрязнения опасными пестицидами на 53% за девять лет. Исследование проведено европейской организацией Pesticide Action Network (PAN).

Профессор Николь Ван Дам из Центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) в Германии назвала доклад «шокирующим».

"Потребители сейчас находятся в ужасном положении: им велят есть свежие фрукты, большая часть которых загрязнена остатками самых токсичных пестицидов, влекущих серьезные последствия для здоровья. Нам ясно, что правительство не намерено запрещать эти пестициды, что бы ни говорил закон», — сказала представитель PAN Саломе Ройнель.

Исследование показало, что 87% груш в Бельгии и 85% груш в Португалии загрязнены как минимум одним токсичным пестицидом.

Самыми загрязненными фруктами, попавшими в выборку, оказались ежевика (51%), персики (45%), клубника (38%), вишня (35%) и абрикосы (35%).

Среди овощей самыми загрязненными оказались сельдерей (50%), сельдерей (45%) и капуста (31%).