Лондон, 24 мая 2022, 15:11 — REGNUM За последнее десятилетие в Европе резко возросло загрязнение свежих фруктов наиболее опасными пестицидами. Такие результаты девятилетнего исследования 24 мая опубликовала британская газета Guardian.
В трети яблок и половине ежевики обнаружены остатки наиболее токсичных категорий пестицидов, часть которых связана с такими заболеваниями, как рак, болезни сердца и врожденные уродства.
Остатки пестицидов в плодах киви выросли с 4% в 2011 году до 32% в 2019 году, загрязнение вишни также увеличилось более чем в два раза — с 22% до 50% за тот же период.
В целом, анализ почти 100 000 образцов популярных фруктов, выращиваемых в Европе, выявил рост загрязнения опасными пестицидами на 53% за девять лет. Исследование проведено европейской организацией Pesticide Action Network (PAN).
Профессор Николь Ван Дам из Центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) в Германии назвала доклад «шокирующим».
Исследование показало, что 87% груш в Бельгии и 85% груш в Португалии загрязнены как минимум одним токсичным пестицидом.
Самыми загрязненными фруктами, попавшими в выборку, оказались ежевика (51%), персики (45%), клубника (38%), вишня (35%) и абрикосы (35%).
Среди овощей самыми загрязненными оказались сельдерей (50%), сельдерей (45%) и капуста (31%).