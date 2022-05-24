Саратов, 24 мая 2022, 12:17 — REGNUM В Саратовской области за сутки выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 140 жителей. В больницы госпитализировали 60 пациентов, выписали 104 человека, сообщает 24 мая региональный оперативный штаб.
Всего по области подтвержден 251 651 случай заражения коронавирусом, выздоровели 244 216 человек.
На стационарном лечении находятся 357 пациентов, на амбулаторном — 1223.
От последствий заражения коронавирусом в Саратовской области умерли за время пандемии 5959 человек, за сутки умерших нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, на коронавирусную инфекцию обследовали 3 721 077 саратовцев.
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