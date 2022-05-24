Саратов, 24 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 140 жителей. В больницы госпитализировали 60 пациентов, выписали 104 человека, сообщает 24 мая региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Всего по области подтвержден 251 651 случай заражения коронавирусом, выздоровели 244 216 человек.

На стационарном лечении находятся 357 пациентов, на амбулаторном — 1223.

От последствий заражения коронавирусом в Саратовской области умерли за время пандемии 5959 человек, за сутки умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на коронавирусную инфекцию обследовали 3 721 077 саратовцев.

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