Москва, 24 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализированы 2466 человек с COVID-19, сообщили 24 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что всего за сутки выявлено 3785 случаев инфицирования коронавирусом. Днем ранее было зафиксировано 4158 заболевших.

От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 90 пациентов, выздоровели — 6352 человека.