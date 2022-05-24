Москва, 24 мая 2022, 12:15 — REGNUM Для борьбы с ростом мировой инфляции действительно можно было бы снизить торговые барьеры, к чему призывает МВФ, однако надо понимать, что это может и подстегнуть инфляцию из-за возникновения ажиотажного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Если бы были сняты торговые барьеры, восстановлены привычные экономические отношения, это бы способствовало оживлению деловой активности и снижению товарного дефицита. В дальнейшем можно было бы рассчитывать на снижение рисков инфляции, — сказал Мастеров. – Вместе с тем резкое снятие ограничений и барьеров может на какое-то, возможно, не очень продолжительное время подстегнуть и без того высокую инфляцию за счет возникновения ажиотажного спроса на дефицитные ранее группы товаров и услуг».
Как пояснил экономист, потребуется какое-то время для восстановления экономических связей, взаимоотношений, налаживание разорванных логистических связей.
«В этот период есть риски ускорения инфляции на ряд групп товаров. В то же время товарный дефицит, разрыв длительно складывающихся экономических отношений и цепочек, несут в себе куда более высокие риски трудно контролируемой инфляции, которая к тому же с большой вероятностью может перейти в стагфляцию в большинстве стран», — убежден Мастеров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что выполнение рецептов МВФ чревато замедлением темпов экономического роста.
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