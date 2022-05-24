Москва, 24 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Для борьбы с ростом мировой инфляции действительно можно было бы снизить торговые барьеры, к чему призывает МВФ, однако надо понимать, что это может и подстегнуть инфляцию из-за возникновения ажиотажного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Если бы были сняты торговые барьеры, восстановлены привычные экономические отношения, это бы способствовало оживлению деловой активности и снижению товарного дефицита. В дальнейшем можно было бы рассчитывать на снижение рисков инфляции, — сказал Мастеров. – Вместе с тем резкое снятие ограничений и барьеров может на какое-то, возможно, не очень продолжительное время подстегнуть и без того высокую инфляцию за счет возникновения ажиотажного спроса на дефицитные ранее группы товаров и услуг».

Как пояснил экономист, потребуется какое-то время для восстановления экономических связей, взаимоотношений, налаживание разорванных логистических связей.

«В этот период есть риски ускорения инфляции на ряд групп товаров. В то же время товарный дефицит, разрыв длительно складывающихся экономических отношений и цепочек, несут в себе куда более высокие риски трудно контролируемой инфляции, которая к тому же с большой вероятностью может перейти в стагфляцию в большинстве стран», — убежден Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что выполнение рецептов МВФ чревато замедлением темпов экономического роста.