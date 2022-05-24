Стокгольм, 24 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. 24 мая в Турции представили список требований для одобрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Среди прочего Анкара требует от Стокгольма гарантий безопасности для одобрения заявки в НАТО и активизации сотрудничества по борьбе с терроризмом, передает телеканал SVT.

Tage Olsin МИД Швеции

В официальном заявлении, опубликованном турецкими властями, говорится, что правительство Турции с 2017 года просило правительство Швеции депортировать людей, связанных с РПК и движением Гюлена, но не получило от Стокгольма положительного ответа.

В Турции также требуют, чтобы Швеция прекратила финансирование терроризма. По данным турецкой стороны, ранее в Швеции объявили, что предоставят РПК и отрядам народного ополчения 376 миллионов долларов.

«Сирийские курды получают часть помощи, оказываемой, в частности, северо-востоку Сирии, но Швеция не оказывает какой-либо целенаправленной поддержки ни сирийским курдам, ни политическим или военным структурам на северо-востоке Сирии», — написали в МИД Швеции в электронном письме, отправленном в редакцию SVT.