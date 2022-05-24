Воронеж, , 12:15 — REGNUM Четыре пассажира маршрутного автобуса госпитализированы после автоаварии в Воронеже утром 24 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария в Воронеже Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 08:45 на улице Брусилова. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2114 при перестроении допустил столкновение с автомобилем Toyota Rav4 и с маршрутным автобусом №20.

В результате аварии травмы получили четверо пассажиров маршрутного автобуса, всех их госпитализировали.

По факту аварии начата проверка, полиция устанавливает причины ДТП и личности пострадавших.