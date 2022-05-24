Кишинёв, , 12:14 — REGNUM Фермеры в Молдавии недовольны отсутствием поддержки со стороны властей и готовы выходить на акции протеста. Об этом сообщил журналистам экс-депутат парламента Александр Слусарь.

Семья Оки Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

«Настроения, как я вижу, (а мы объездили уже 20 районов и продолжим консультации) практически протестные. Есть определенным моменты, которые мы должны брать в расчёт», — сказал Слусарь.

Он подчеркнул, что цель планируемых протестов не дестабилизация обстановки в стране, а указать на проблемы аграриев. Окончательное решение о том, будут ли проводится акции протеста, будет принято на этой неделе.

Стоит отметить, что многие молдавские фермеры не стали приобретать удобрения осенью 2021 года, так как они подорожали. Весной 2022 года удобрения стали дороже ещё в несколько раз. Посевная кампания в Молдавии находится под угрозой.

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