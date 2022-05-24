Донецк, 24 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Пантелеймоновки. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 10:45 с украинских позиций в Новгородском был открыт огонь по Пантелеймоновке. Всего по населённому пункту боевики выпустили восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под обстрел украинских боевиков попала Ясиноватая.