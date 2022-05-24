Варшава, , 12:14 — REGNUM Дополнительные шесть батарей системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) американского производства Patriot закупит Польша. Об этом 24 мая сообщил на пресс-конференции польский министр обороны Мариуш Блащак.

ЗРК Patriot Sivi Steys

По словам Блащака, в данный момент минобороны Польши начинает вторую фазу своей программы противовоздушной обороны «Висла».

Также он рассказал, что «подписал заявку на покупку трех дивизионов, то есть шести батарей системы Patriot, в том числе радаров, пусковых установок, а также комплекта ракет». При этом также польская сторона собирается закупить учебный и логистический пакеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польский МИД положительно оценивает внесенный Владимиром Зеленским в Верховную раду Украины законопроект о предоставлении особых прав гражданам Польши.