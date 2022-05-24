Чебоксары, , 12:13 — REGNUM В Чебоксарах по результатам гидравлических испытаний на сетях отопления и горячего водоснабжения на прошлой неделе ПАО «ТПлюс» зафиксировано более 120 порывов и повреждений. На вечер понедельника, 23 мая, без горячего водоснабжения остаются 25 многоквартирных домов, сообщает мэрия Чебоксар. Подача горячей воды будет возобновлена после устранения повреждений. Аварийный ремонт ведется с 19 мая.

Водопровод

Вместе с тем городские власти отмечают, что в связи с прохладной погодой подача тепла возобновлена в 26 детсадах, еще 53 заявки подготовлены для отправки в ПАО «ТПлюс». Жители многоквартирных домов, подключенные к централизованной системе отопления, также могут направить заявку на подключение объекта к подаче тепла. Для этого нужно соответствующее решение, принятое на общем собрании собственников помещений.

«Администрация города не может принимать решения об изменении сроков отопительного сезона после его начала/завершения. В межотопительный сезон с заявкой о пуске тепла к поставщику могут обратиться управляющие компании, имея решения собственников помещений. При наличии технической возможности отопление может быть возобновлено», — говорится в сообщении мэрии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая декада мая в Чебоксарах стала самой холодной за последние 20 лет: средняя температура была на четыре градуса ниже климатической нормы, составив 9,5 градуса. При этом пятые сутки подряд температура ниже +8 градусов. 24 мая ожидаются дожди, при этом возможен снег и установление временного снежного покрова, а в ночь с 24 на 25 мая ожидаются очередные заморозки. С 25 мая начнётся потепление.

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