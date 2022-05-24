Пенза, 24 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили за минувший день 50 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 69 человек. В ковид-госпитали доставили за сутки 17 пациентов, сообщает 24 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Пензенской области зарегистрировано 186 496 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 180 072 пациента, скончались 5884 человека, в том числе трое — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области первый компонент вакцины против COVID-19 получили 811 615 человек.

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