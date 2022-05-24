Ханты-Мансийск, 24 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 24 мая госпитализировали 22 больных с COVID-19, 48 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 10 человек меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Сургут — 10.

С начала пандемии в Югре к 24 мая насчитывается 210 473 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 496 пациентов, 2545 скончались.