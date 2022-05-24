Москва, 24 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Не верят в существование тайных сил и организаций, которые скрыто управляют всем обществом в мире, 51% жителей России. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Тайное собрание

Чаще отрицают существование тайных сил молодые люди 18–34 лет (62–64%) и активные пользователи интернета (63%). Думают, что в мире существуют управляющие тайные организации 37% опрошенных (люди старше 65 лет — 49%, активные телезрители — 48%).

При этом 63% убеждены, что человеческим поведением управляют человеческая воля и разум, объективные законы — 13%. Вверят во влияние судьбы и случая 14%. Никогда не испытывали чувства, что их поведением управляют тайные силы 88% граждан.

Опрос по телефону проведен 28 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, когда говорят о «мировом правительстве», то обычно ссылаются на некие «тайные общества» или на совершенно публичные организации, подозреваемые в скрытых намерениях мирового контроля.

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