Москва, 24 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Призывы Международного валютного фонда снижать торговые барьеры ради борьбы с ростом мировой инфляции едва ли будут услышаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил главный научный сотрудник института финансово-промышленной политики финансового университета при правительстве РФ Юрий Богачев.

Picserver.org Инфляция

«Снятие торговых барьеров в значительной степени отразится на росте инфляции. [Но] основная причина [инфляции] — санкционный режим, ограничивающий обмен товаров и услуг, и кризисные процессы в мировой финансовой системе. Последствия этого проявляются во всем мире, — сказал Богачев. — Так, потребительские цены в США еще в марте текущего года были на 8,5% выше, чем годом ранее. Это самый быстрый годовой рост в стране с 1981 года. На 21 мая 2022 года цена на бензин на АЗС в США достигла 4,593 долларов за 1 галлон (3,785 л), вновь обновив исторический максимум, который был установлен в июле 2008 года при цене топлива 4,11 доллара за галлон. В Германии еще в марте 2022 года цены на топливо подскочили до максимума за 50 лет. Инфляция по итогам 2021 года в Германии составила 3,1%, при этом инфляция по итогам апреля 2022 года составила 7,4%».

При этом Богачев не считает, что рецепты МВФ будут выполнены.

«Этому будет препятствовать геополитическая напряженность между странами коллективного Запада, с одной стороны, и России и Китая, с другой стороны, — сказал Богачев. — Основным механизмом в борьбе с ростом с мировой инфляцией является ликвидация санкционного режима во внешней торговле и решение проблем устойчивости мировой финансовой системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Марина Измайлова назвала справедливыми выводы МВФ о глубоком упадке мировой экономики.