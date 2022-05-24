Мурманск, 24 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Мурманске в ходе проведения земельных работ нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Боеприпас времен войны

О находке рабочие сообщили поздно вечером 23 мая. К месту обнаружения бомбы были отправлены взрывотехники. Было установлено, что найденный предмет — это 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны без головного взрывателя.

С соблюдением необходимых мер безопасности находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, снаряд времён Великой Отечественной войны обезвредили в Удмуртии.